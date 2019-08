Alex Albon ‘promovido’ a colega de equipa de Verstappen na Red Bull

O tailandês Alexander Albon vai até final da temporada ser o colega de equipa do holandês Max Verstappen na Red Bull, no lugar do francês Pierre Gasly, ‘despromovido’ à Toro Rosso, anunciou nesta segunda-feira a escuderia de Fórmula 1.

A Red Bull está na posição única de ter quatro talentosos pilotos de Fórmula 1 sob contrato, que podem rodar entre a Red Bull e a Toro Rosso. A equipa usará as próximas nove corridas para avaliar o desempenho de Alex Albon, a fim de tomar uma decisão informada sobre quem conduzirá ao lado de Max Verstappen em 2020″, lê-se num comunicado a equipa austríaca.

Em 12 corridas, Gasly somou 63 pontos e o melhor que conseguiu foi um quarto lugar, em Silverstone, resultados que ajudam a colocar a Red Bull na terceira posição do Mundial de construtores, a quase 194 pontos da Mercedes, que lidera.

A mudança terá já efeito no Grande Prémio da Bélgica, 13.ª ronda da temporada, agendado para 1 de setembro, no mítico circuito de Spa-Francorchamps.

