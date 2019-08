Canárias. Incêndio desaloja mil habitantes

Um incêndio que deflagrou na ilha Gran Canária, na Espanha, já queimou mais de mil hectares de terra numa distância de 23 quilómetros, e as autoridades temem que o fogo atinja outras zonas da região. Mil habitantes foram realojados e dezenas de bairros evacuados, durante este domingo.

O Presidente das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres, declarou que o fogo está “controlado”, mas as condições meteorológicas, com ventos de 40 a 70 quilómetros por hora, estão a preocupar bombeiros e autoridades, segundo o jornal El País.

Neste momento, 230 operacionais trabalham para apagar o fogo que começou neste sábado, na pequena cidade de Artenara, com mil habitantes, a noroeste da ilha canária, e que afeta também a área de Tejeda, com 1.921 habitantes, e Gáldar, a maior de todas, com 24 mil pessoas.

Mil habitantes, de aproximadamente 10 bairros, já foram desalojados e, alguns deles transferidos para pensões e centros municipais. A câmara municipal, inicialmente encarregada pela coordenação do combate ao fogo, deu como controlada a situação na noite de sábado – devido à temperatura favorável e falta de vento –, mas fogos secundários e reacendimentos levaram as autoridades a declararem o nível dois de emergência.

Desde então, o governo das Ilhas Canárias assumiu o controlo da situação e determinou o uso do Plano Canário de Proteção Civil e Atenção às Emergências de Incêndios Florestais (Infoca), com bombeiros a humedecerem os terrenos. “O fogo está contido, mas não extinguido, e poderá reanimar”, disse fonte da Infoca para o El País.

A última frente ativa é a mais preocupante, e caso o vento atinja os 70 quilómetros por hora previsto pelas agências meteorológicas, o fogo poderá atingir a aldeia vizinha de San Nicolás. “Se o fogo se movimentar para a zona de La Degollada de Tejeda ou para a aldeia, poderá complicar a situação, completou o Presidente canário”.

No último sábado, um homem de 55 anos foi detido pela polícia por ser o responsável pela criação do fogo que já mobilizou mais de 500 operacionais, 10 helicópteros e um avião de carga durante o combate. As autoridades revelam que o habitante trabalhava com uma máquina de soldadura quando, por uma questão de desatenção, iniciou o fogo na Gran Canária.

As agências meteorológicas das ilhas alertam para o risco alto de ventos até 70 quilómetros por hora, com picos de força na tarde e noite desta segunda-feira.

