Este é o Peugeot 3008 mais louco e radical

Os SUV são os carros da moda, cujas vendas crescem mais do que quaisquer outros. Mas a preferência dos condutores aponta para SUV civilizados e não os jipes “durões, tipo Land Rover Defender ou Jeep Wrangler, que têm mercado, mas de forma alguma tão significativo. Vem isto a propósito do Peugeot 3008, um dos SUV compactos mais populares no mercado europeu, onde se bate com o Nissan Qashqai e o Volkswagen Tiguan.

Com linhas atraentes e plenas de personalidade, o 3008 está mais vocacionado para circular em asfalto ou em cidade, aconselhando a alguma cautela em incursões fora de estrada, tanto mais que conta apenas com duas rodas motrizes. O curioso é que foi exactamente este o modelo escolhido como base para o protótipo Adventure Concept, de longe o mais radical dos SUV do segmento médio da marca francesa.

Concebido pela filial inglesa da Peugeot, especificamente para aparecer na revista Top Gear, o 3008 “puro e duro” foi colocado à prova no trilho de Ho Chi Minh, no coração do Vietname. Foi e… veio! Nas palavras do director da marca gaulesa para o Reino Unido, David Peel, “o SUV conseguiu enfrentar condições verdadeiramente duras, apenas com o Advanced Grip Control, que pode equipar de série o modelo”. Isso e pneus de terra/lama da Cooper montados em jantes de 17” em aço, protecções inferiores do chassi e uma barra de LED no tejadilho, para iluminar o que está à frente, mesmo nas piores condições.

O Adventure Concept monta um motor 1.6 PureTech e a versão de equipamento GT Line do 3008. Um dos extras mais evidentes é a tenda ARB Simpson instalada sobre uma estrutura de alumínio no tejadilho, para servir de “hotel” no mato. Lá atrás, outra estrutura, fixada ao portão da bagageira, permite transportar uma bicicleta, que no Vietname se deve sentir como em casa.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler