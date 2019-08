Festival Sudoeste recebeu 157 mil festivaleiros

O Festival Sudoeste, que terminou no fim de semana, na Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira (Beja), recebeu um total de 157 mil pessoas, mais do que em 2018, divulgou hoje a organização. No ano passado, passaram pela Herdade da Casa Branca, palco habitual do festival, 147 mil festivaleiros.

De acordo com a promotora, Música no Coração, o 23.º Sudoeste despediu-se do público, na madrugada de domingo, com uma afluência de 39 mil pessoas, mas as maiores “enchentes” foram registadas nos dois primeiros dias do festival.

No arranque oficial, na última quarta-feira, estiveram no Sudoeste 40 mil festivaleiros para assistir aos concertos de Anitta e Blaya, entre outros. No segundo dia, quinta-feira, os números voltaram a repetir-se e, na Herdade da Casa Branca, estiveram 40 mil pessoas para o concerto de Post Malone.

Nos dias seguintes, indicou a organização, o festival recebeu 38 mil pessoas, na sexta-feira, e 39 mil, no sábado, num total de 157 mil.

Anitta, Post Malone, Joss Stone, Rita Ora, Timmy Trumpet e Steve Aoki foram os cabeças de cartaz do Festival Sudoeste, que agendou o regresso à Herdade da Casa Branca, em 2020, entre 04 e 08 de agosto, com a abertura do campismo a acontecer no dia 01 de agosto.

