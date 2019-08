Fotografia icónica de Beyoncé ganha lugar num museu

Foi há um ano que Beyoncé ocupou a primeira página do célebre september issue da Vogue americana, numa produção icónica com uma série de não menos icónicas imagens para a posteridade. Agora, uma dessas fotografias assinadas por Tyler Mitchell garantiu o acesso à coleção permanente da Smithsonian National Portrait Gallery, em Washington DC.

A year ago today we broke the flood gates open

Now I’m glad to share this picture is being acquired into the Smithsonian National Portrait Gallery’s permanent collection pic.twitter.com/T97rHU9u8J

— Tyler Mitchell (@Tyler_Mitchell_) August 6, 2019