Nadal desiste do Masters 1.000 de Cincinnati e é substituído por Kukushkin

O espanhol Rafael Nadal desistiu do Masters 1.000 de Cincinnati e vai ser substituído pelo ‘lucky loser’ cazaque Mikhail Kukushkin, enquanto o português João Sousa será o próximo tenista a ser repescado, caso exista mais algum abandono.

De acordo com a informação divulgada esta segunda-feira pela ATP, Nadal, segundo classificado do ranking mundial, vai falhar a participação no torneio norte-americano devido a fadiga, depois de no domingo ter vencido o Masters 1.000 de Montreal, aumentando para 35 o número de títulos conquistados em torneios desta categoria.

João Sousa, que era o segundo cabeça de série da fase de qualificação para o torneio de Cincinnati, foi eliminado na penúltima ronda pelo japonês Yoshihito Nishioka, ao perder por 6-4, 0-6 e 6-4, mas será o próximo tenista a ser chamado ao quadro principal, se se verificar mais alguma desistência.

Continuar a ler