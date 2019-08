Tejadilho “solar” carrega 60% da bateria por dia

Já disponível na Coreia do Sul, o novo Sonata híbrido está equipado de série com um tejadilho revestido a painéis solares. O objectivo é recarregar a bateria, de forma ter a capacidade de percorrer distâncias em modo eléctrico, ajudando a carteira do proprietário e o ambiente.

Não se conhecem muitas características desta berlina topo de gama do fabricante coreano, que já está disponível no seu mercado doméstico e que, em breve, será igualmente oferecida no mercado norte-americano. Contudo, o Sonata não será comercializado no mercado europeu, onde será o i40 Sedan e Wagon a dominar a oferta.

Denominado Sonata Hybrid G2.0 GDi HEV, este Hyundai está equipado com uma caixa de velocidades híbrida, com tecnologia Active Shift Control. O motor a gasolina atmosférico, provavelmente a funcionar segundo o ciclo Atkinson, debita 150 cv e 188 Nm de binário, a que se junta um motor eléctrico com 51 cv e 205 Nm.

A novidade é a inclusão do já mencionado painel solar no tejadilho que, segundo o construtor, é capaz de recarregar entre 30% e 60% por dia, dependendo das condições e da luminosidade. Potencialmente, isto permite incrementar aumentar a autonomia anual em 1.300 km, sem incrementar o consumo ou as emissões.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler