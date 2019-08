11 dos 25 municípios onde é mais caro comprar casa são no Algarve

Comprar casa com o preço por metro quadrado acima de três mil euros não é acessível a qualquer um, mas é isso que acontece em três municípios portugueses. Em Grândola, no distrito de Setúbal, o preço por metro quadrado é de 3.188 euros, acima só Cascais (3.286 euros) e a capital portuguesa onde o valor ultrapassa os 4.500 euros.

A região do Algarve é aquela que tem mais municípios no “top 25”, são 11: Lagos, Loulé, Lagoa, Albufeira, Tavira, Portimão, Faro, Silves, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Olhão. Os preços, por metro quadrado, oscilam entre os 2.620 euros em Lagos e os 1.675 euros em Olhão, de acordo com os dados do Idealista.

Abaixo dos mil euros por metro quadrado os portugueses podem optar por Ponta Delgada (944 euros), Benavente (926 euros), Vila Real (878 euros), Viseu (865 euros), Guarda (761 euros) e Mirandela (755 euros). Os municípios da Covilhã (706 euros) e Horta (704 euros) aparecem nas últimas posições.

Os dados relativos às vendas do segundo trimestre de 2019 é que permitiram elaborar o ranking com os preços praticados nos vários municípios portugueses, tendo por base os preços de oferta publicados pelos anunciantes.

