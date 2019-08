Canadá. Jovens suspeitos de três homicídios e encontrados mortos suicidaram-se, diz polícia

É mais um episódio neste caso mediático que tem tido várias surpresas. Primeiro a polícia do Canadá procurou-os por estarem desaparecidos, depois por serem suspeitos de três homicídios, mas nunca os encontrou. Deixou-os passar numa operação de STOP e acabou por os encontrar mortos a semana passada no fim de uma perseguição de mais de duas semanas por todo o Canadá. Agora, os resultados das autópsias levam a polícia a suspeitar que tenham morrido de ferimentos feitos por eles próprios, recorrendo a uma arma.

Foi ainda possível confirmar que os restos mortais, encontrados na manhã de 7 de agosto a norte da província canadiana de Manitoba, pertenciam de facto a Kam McLeod, com 19 anos e Bryer Schmegelsky, com 18.

