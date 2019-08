Coletes amarelos anunciam fim do movimento

O porta-voz do Movimento dos Coletes Amarelos Portugal, Bruno Miguel Branco assina uma publicação no Facebook que anuncia o fim do movimento. Na publicação na página oficial do movimento no Facebook porta-voz do movimento afirma que “estiveram perto” e destaca o conseguido com a manifestação de 21 de dezembro. “Nunca nenhuma manifestação na história de Portugal provocou que o Governo colocasse toda a polícia disponível na rua. Mal ou bem, fizemos história”, escreve o movimento.

Ainda na página do Movimento dos Coletes Amarelos Portugal é possível ver uma sondagem, feita antes da publicação que anuncia do fim do movimento onde se perguntava aos seguidores da página se queriam “mesmo o fim” do movimento ou “ir pela calada fazer algo diferente, mais estudado e também com melhor organização”.

Com uma página fundada a 09 de dezembro de 2018, poucos dias antes de tentarem mobilizar os portugueses para saírem à rua, definiam-se como um “movimento pacífico apartidário de união e apoio a todos os grupos e indivíduos vulgo colete amarelo'”. A página de Facebook do movimento tinha esta terça-feira mais de 14 mil seguidores.

