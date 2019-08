Neymar subiu ao palco no Festival do Marisco de Olhão

Neymar esteve na noite de segunda-feira no festival do marisco em Olhão, para assistir ao concerto da cantora brasileira Paula Fernandes, cabeça de cartaz do evento.

Vários vídeos, partilhados nas contas de Instagram do jogador do PSG e da cantora brasileira, mostram a animação nos bastidores momentos antes do início do concerto.

Minutos depois, aqueles que estavam no festival foram surpreendidos com a subida do jogador ao palco.

Horas mais tarde, Paula Fernandes partilhou outra fotografia onde diz estar “feliz” com a presença de Neymar, a quem chama de “ídolo brasileiro”.

A edição de 2019 do Festival do Marisco decorre entre os dias 9 e 14 de agosto em Olhão. Até quinta-feira, ainda vai marcar presença uma outra artista brasileira — Ludmilla, bem como os portugueses Resistência.

Continuar a ler