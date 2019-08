Sabugal recriou antiga tradição e a polémica instalou-se: vídeo de touro a ser morto na arena gera indignação e queixas

Um touro foi morto no passado dia 10 de agosto durante uma Capeia Raiana no Soito, Sabugal. A situação foi denunciada pela Associação ANIMAL, através da sua página de Facebook, com base num vídeo que regista o momento deste ritual antigo, que foi agora recriado, perante os gritos e aplausos da multidão.

Na publicação, a Animal diz que se trata do segundo ano consecutivo em que tal acontece, mas que apenas este ano conseguiram obter as imagens que o provam. A Associação denunciou ainda que esta atividade está “registada como Património Cultural Imaterial no Inventário Nacional do Instituto dos Museus e da Conservação”, para a qual já enviou uma queixa, porque “continuará sempre a denunciar situações destas”.

Soito, Sabugal, 10 de Agosto de 2019 Pelo segundo ano consecutivo (que tenhamos imagens, porque, seguramente, este tipo de tragédia não se limitou a estes dois anos) morre um touro no Soito, Sabugal, numa Capeia Raiana. Espantem-se, falamos de uma actividade registada como Património Cultural Imaterial no Inventário Nacional do Instituto dos Museus e da Conservação.Estas imagens são deste ano (sábado passado). Informamos que a ANIMAL já se pôs em campo, passando todas as informações que tem à DGPC e não só. Repetimos: a tauromaquia não passa de um exercício de violência pura. Aficionados dirão "acidentes acontecem", nós dizemos "há acidentes que podem ser evitados se actividades macabras de barbarização de animais não existirem."A ANIMAL continua o seu trabalho de quase 25 anos contra a tauromaquia e continuará sempre a denunciar situações destas. Posted by ANIMAL on Tuesday, August 13, 2019

As Capeias Arraianas seguem a “tradição raiana” que manda que “as touradas com forcão (um escudos feito de paus que protege um grupo de pessoas), precedidas de encerro, se iniciem na Lageosa no dia 6 de Agosto e terminem em Aldeia Velha no dia 25”, pode ler-se no site do evento. Na mesma publicação, dizem ainda que a capeia arraiana é um “espetáculo único que andou escondido esotericamente nas praças das nossas aldeias e que de há uns anos para cá parece ter perdido a vergonha e tudo faz para se dar a conhecer ao mundo”.

A denúncia da ANIMAL nas redes é muito completa e diz que a tradição tem sido praticada nos últimos anos, mas que depois da morte do touro são apagadas as luzes, algo que este ano não aconteceu:

“Pelo segundo ano consecutivo (que tenhamos imagens, porque, seguramente, este tipo de tragédia não se limitou a estes dois anos) morre um touro no Soito, Sabugal, numa Capeia Raiana. Espantem-se, falamos de uma actividade registada como Património Cultural Imaterial no Inventário Nacional do Instituto dos Museus e da Conservação. Mais informamos que, também no ano passado, o touro teve morte imediata e as luzes foram imediatamente apagadas para que pudessem “tratar do assunto”… Este ano, felizmente (para podermos denunciar, claro), ninguém se lembrou de apagar as luzes da praça.”

O vídeo terá sido filmado por um espetador.

