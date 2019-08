Benfica responde a Ana Gomes: “Vamos dar entrada a vários processos”

Ana Gomes disse aos microfones da Rádio Observador que estava “sentadinha à espera” dos processos que o Benfica tinha ameaçado colocar-lhe por causa das declarações polémicas que tem feito contra o clube e este não demorou a reagir. Em resposta à Rádio Observador, fonte do SLB disse: “Em breve vamos dar entrada a vários processos que estão a ser ultimados e nada mais temos a comentar por ora”.

No programa Direto ao Assunto, a ex-eurodeputada voltou a acusar na manhã desta quarta-feira Luís Filipe Vieira de ser delinquente por ter roubado um camião e levantou novamente dúvidas sobre a negociação do contrato do futebolista João Félix. A socialista lamentou ainda que a política estivesse capturada pelo futebol e confessou não se surpreender com a atitude de Carlos César na polémica que a envolve com o Benfica. Disse mesmo que o líder do PS é “bastante económico com a verdade”.

Veja e leia aqui a entrevista na íntegra:

