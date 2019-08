Cofina vai avançar com proposta para compra da TVI

Paulo Fernandes, o dono do grupo de media Cofina vai mesmo entrar em negociações para a compra da TVI à empresa espanhola Prisa. O jornal Expresso avançou com a notícia que já circulava há dias nos bastidores e que o Observador também confirmou junto de fontes conhecedoras do processo.

Ainda não há uma proposta formal, no entanto o empresário terá assinado um memorando com a Prisa que lhe garantiu exclusividade nas negociações, fez esta quinta-feira 15 dias.

O Observador sabe que à Cofina pode juntar-se Isabel dos Santos neste negócio com a Media Capital.

O avanço da Cofina surge depois da saída de Rosa Cullell da direção da Prisa, bem como de uma tentativa fracassada de negociações com a Altice. À Rádio Observador, Rosa Cullell confirmou, a 12 de julho, que a compra não se fez porque “a Autoridade da Concorrência não pôs condições fáceis” e a Altice “não quis avaliar” as mesmas. A desvalorização da estação de Queluz, devido à acentuada descida de audiências registada nos últimos meses, bem como os valores baixos alegadamente propostos pela Altice, são também apontados como possíveis motivos para o fim das negociações.

Apesar de, segundo o Expresso, ainda não existir uma proposta com valores concretos, a assinatura do memorando parece afastar do negócio outros potenciais interessados já apontados pela imprensa, como o empresário Mário Fernandes, CEO da Douro Azul, empresa que atua na área do turismo de luxo.

O Cofina detém o Correio da Manhã, o Record, a Sábado e o Jornal de Negócios e explora também a CMTV.

Se o negócio avançar, e para passar na Autoridade da Concorrência, CMTV e TVI24 não podem coexistir. Ou haverá fusão, ou alguém compra a CMTV, um das hipóteses que tem sido considerada no grupo.

