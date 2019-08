Emiliano Sala foi exposto a altos níveis de monóxido de carbono durante acidente

O futebolista Emiliano Sala e o piloto do avião em que viajavam foram expostos a altos níveis de monóxido de carbono antes de despenhar no Canal da Mancha, no último mês de janeiro, avançou a Skynews.

Testes toxicológicos revelam que a saturação de carboxi-hemoglobina — mistura sanguínea entre as células de hemoglobina e monóxido de carbono — situava-se em 58%. Segundo investigadores contactados pela Skynews, este número é o suficiente para provocar convulsões, taquicardia e levar à perda de consciência.

Os investigadores do acidente estão a trabalhar com os fabricantes do avião em que o avançado argentino viajava e a National Transportation Safety Board norte-americana para identificar as razões para a presença deste tipo de gás na cabine.

*Em atualização

Continuar a ler