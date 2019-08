Fugiu da prisão e anda a publicar vídeos de diversão no Facebook

Jaime José Maia fugiu do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira em abril e tem-se mostrado ativo no Facebook, incluindo com vídeos em discotecas, noticiou o Jornal de Notícias.

“Agora mesmo no Algarve a gozar”, terá escrito Jaime José Maia, no perfil Bandido Street, no dia 20 de julho, conforme imagem partilhada pelo jornal. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no entanto, não sabe onde se encontra o recluso.

O homem de 30 anos tinha recebido licença para passar uns dias em casa, na Gafanha da Nazaré (Ílhavo), mas não regressou a Paços de Ferreira no dia 23 de abril como era suposto. A DGRSP estranhou a ausência porque as 10 saídas de curta duração anteriores tinham corrido bem.

O recluso estava preso desde 2007 depois de ter sido condenado a 11 anos e sete meses por crimes de roubo e sequestro. Por ter sido condenado noutros processos, o tempo de pena foi aumentado.

