Luxo discreto. LC apresenta-se em edição limitada

O LC, modelo que marca o regresso da Lexus aos grandes coupés, recebe agora uma nova edição limitada que não introduz alterações mecânicas, mas sim exclusivamente estéticas, recorrendo a novas combinações de cores e de materiais para superlativar o luxo do coupé topo de gama da marca nipónica.

Sob o capot mantém-se o V8 de 5,0 litros acoplado a uma transmissão automática de 10 velocidades, que anima o LC 500, ou o motor a gasolina V6 de 3,5 litros, aliado a um motor eléctrico e a um sistema híbrido de quatro fases, na versão electrificada LC 500h.

A realçar o design marcante do modelo nipónico, esta nova edição do LC aposta em cores clássicas e discretas, podendo o cliente escolher entre o Preto Grafite e Cinza Sónico, ou o novo Terrane Khaki, um verde exclusivo desta série. O exterior é complementado por jantes de 21 polegadas em dois tons.

O interior também tem direito a um tom exclusivo, desta feita o castanho Saddle Tan. Os bancos eléctricos exibem esta cor, sendo revestidos com a melhor pele que a Lexus possui na sua gama (aniline). Em contraste, o volante, o painel de instrumentos, a consola central e as portas encontram-se forrados a Ambar Preto. Por fim, também como elemento diferenciador, as soleiras das portas são específicas desta edição limitada.

