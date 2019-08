Moçambique. Governo conseguiu mobilizar 80% do valor da ajuda internacional para os ciclones

O governo moçambicano conseguiu mobilizar 1.050 milhões de dólares (940 milhões de euros) dos 1,3 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) prometidos para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelos ciclones Idai e Kenneth, anunciou o executivo.

A verba mobilizada corresponde a 80% do valor que a comunidade internacional prometeu, disse esta terça-feira Ana Comoana, porta-voz do Conselho de Ministros, em conferência de imprensa em Maputo.

Ana Comoana adiantou que o Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones Idai e Kenneth realizou ações de curto prazo como a distribuição de sementes a 21 mil famílias e distribuição de ‘kits’ agrícolas a mais de 76,5 mil famílias.

As cidades da Beira e Dondo, província de Sofala, centro de Moçambique, a região mais afetada pela passagem do ciclone Idai em março, têm novamente os seus sistemas de água em funcionamento, para além de novos furos de água. As principais vias de comunicação foram repostas por forma a garantir a circulação rodoviária.

A porta-voz do Conselho de Ministros disse ainda que o Governo criou também mecanismos de consulta permanente com os parceiros através de fóruns de nível central, provincial e distrital.

Na anterior época chuvosa, o ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique, causando 604 vítimas mortais e afetando cerca de 1,8 milhões de pessoas.

Pouco tempo depois, Moçambique voltou a ser atingido por um ciclone, o Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matando 45 pessoas e afetando outras 250.000.

