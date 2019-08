Peter Murphy dos Bauhaus sofre ataque cardíaco

O músico Peter Murphy da banda Bauhaus sofreu um ataque cardíaco. A notícia foi avançada pelo seu agente que adiantou ainda que o Murphy foi transportado para um hospital de Nova Iorque no final desta terça-feira, acusando entao dificuldades em respirar.

Jason Song, cardiologista do Lenox Hill Hospital disse que ainda não é possível facultar mais detalhes sobre o estado de saúde de Peter Murphy mas confirmou que já estaria a receber medicação ajustado ao caso clínico, continuando sob monitorização.

Entretanto, as atuações previstas para os dias 15 a 19 de agosto, no Le Poisson Rouge, em Nova Iorque, foram canceladas. As datas posteriores desta residência foram adiadas para dia a anunciar. A família de Murphy aproveitou para agradecer o “apoio incondicional” dos fãs nesta fase.

