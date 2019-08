Produção industrial recua 2,6% na zona euro em junho e ainda mais em Portugal

A produção industrial caiu 2,6% na zona euro em junho, face ao mesmo mês do ano passado, e 1,9% no conjunto da União Europeia, tendo Portugal registado a segunda maior queda, de 5,6%, revela esta quarta-feira o Eurostat.

De acordo com estimativas publicadas pelo gabinete oficial de estatísticas da União, na variação mensal, a produção industrial em junho também caiu 1,6% no espaço da moeda única, face a maio, e 1,5% no conjunto dos 28 Estados-membros.

Na comparação homóloga — junho de 2019 face a junho de 2018 –, Portugal registou o segundo maior recuo, a par da Croácia, com uma queda de 5,6% em ambos os casos, apenas superada por aquela verificada na Alemanha (-6,2%).

Também na comparação mensal — junho de 2019 face a maio –, Portugal teve das quedas mais pronunciadas, com um recuo de 4,5%, apenas superado pelas quedas na Irlanda (-8,8%) e Dinamarca (-7,6%).

Em maio, a produção industrial em Portugal já conhecera recuos, mas ligeiros, de 0,5% na comparação anual (abaixo da média da zona euro, de -0,8%), e de 0,4% na comparação mensal (enquanto na zona euro progredira 0,8%).

