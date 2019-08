Ronaldo treina à margem para recuperar de “pequeno problema” muscular

O avançado internacional português Cristiano Ronaldo vai treinar à margem do plantel da Juventus nos próximos dias, para recuperar de um “pequeno problema” muscular, informou esta quarta-feira a equipa octocampeã italiana de futebol.

A 10 dias da estreia no campeonato italiano, frente ao Parma, Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo desta quarta-feira entre a representação principal da Juventus e a equipa B, frente à qual, em 2018, marcou o primeiro golo com a camisola bianconeri, depois de se ter transferido do Real Madrid.

. @Cristiano Ronaldo will be present today at #VillarPerosa, but will not participate in the practice match due to a slight fatigue to the left adductor. In the coming days differentiated activities will take place.

— JuventusFC (@juventusfcen) August 14, 2019