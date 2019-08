Vieira vai levar taça da Reconquista a Cabo Verde e adeptos prometem receção apoteótica

O presidente do Benfica vai levar a taça da Reconquista do campeonato de futebol a Cabo Verde, onde, em 7 de setembro, inaugura a Casa do clube na Praia, e os adeptos prometem uma receção apoteótica ao dirigente.

A garantia foi dada esta quarta-feira pelo presidente da Casa do Benfica na cidade da Praia, Lumumba Barbosa, em conferência de imprensa para apresentar oficialmente o programa da visita de Luís Filipe Vieira a Cabo Verde.

A comitiva benfiquista integra 13 pessoas, entre elas Luisão, ex-capitão da equipa de futebol, o vice-presidente Domingos Almeida Lima, o coordenador das Casas do Benfica, Jorge Jacinto, e o assessor da direção Ricardo Maia.

O líder dos campeões nacionais portugueses aterra na capital cabo-verdiana ao início da tarde de sexta-feira (6 de setembro) e terá uma “receção apoteótica” no aeroporto por parte dos adeptos do clube, segundo Lumumba Barbosa. De seguida, será organizado um desfile de carros desde o aeroporto até ao hotel onde Vieira vai ficar hospedado.

No mesmo dia, Luís Filipe Vieira será recebido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos.

O dia 7 de setembro começa cedo, com uma palestra na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), ministrada por Luisão, seguida de muitas atividades no largo Eusébio, em Achada de Santo Antão, que vão culminar com a inauguração da Casa do Benfica na Cidade da Praia, a 251.ª do clube.

A inauguração vai contar com a presença do primeiro-ministro cabo-verdiano, que também esteve no ato de abertura da casa, em junho do ano passado, tal como o antigo jogador Pedro Mantorras.

Luís Filipe Vieira vai levar a taça da ‘Reconquista’ do último campeonato conquistado pelo Benfica, que está a rodar o mundo, tendo passado pelos Estados Unidos e neste momento está a ser mostrada nas casas do clube em Portugal.

Lumumba Barbosa recordou que a última visita de Vieira a Cabo Verde foi “uma das maiores receções” que já se fez no país a uma figura, e que os benfiquistas querem manter o nível, ainda agora que têm uma casa oficial.

Sentimo-nos muito gratos e honrados por esta visita e por o valor que o Benfica dá aos cabo-verdianos e aos benfiquistas de Cabo Verde”, salientou o presidente da Casa do Benfica, que já conta cerca de 500 sócios.

Vieira vai terminar a sua estada em Cabo Verde no dia 8 de setembro, com uma visita ao clube Os Travadores, a sexta delegação do Benfica. Lumumba Barbosa disse que a visita poderá ser um momento para o clube da Luz relançar as relações com a equipa da capital cabo-verdiana.

“Essa sugestão da visita aos Travadores partiu do Benfica e creio que poderá ser importante para o retomar deste relacionamento, porque os Travadores está ligado à história do Benfica”, afirmou.

