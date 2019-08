1000 cv. Este Kamaz faz uns slides impressionantes

Para quem gosta de mecânica e tem um “fraco” por modificar e produzir “brinquedos” com as suas próprias mãos, a Rússia parece ser um paraíso. Entre outros motivos, porque a necessidade de autorizações e de homologações é algo muito relativo, a que poucos se dão ao trabalho. Daí que baste uma oficina, algumas ferramentas e um mecânico criativo, para se construir o que quer que seja.

Não é a primeira vez que o construtor deste Kamaz de 1.000 cv, o vlogger AcademeG, se dedica a estas andanças. No vídeo, podemos ver ao minuto 17.04 outra das suas criações, um Bentley Continental transformado em tanque com lagartas. Mas, desta vez, o camião que despertou o seu interesse é um velhinho Kamaz, com motor cansado e incapaz de assegurar a desejada diversão.

O velho motor saiu e, para o seu lugar, entrou uma unidade herdada de um Scania, com 1.000 cv. Tudo o que é apoios teve de ser alterado ou adaptado, tendo ainda sido necessário encontrar forma de instalar os radiadores maiores e os restantes sistemas de controlo.

A potência é transmitida aos dois eixos traseiros, onde o vlogger fez igualmente algumas alterações, para garantir que o Kamaz se comportaria como um Ferrari (a cor também é vermelha) com tracção traseira. Veja o vídeo e, se estiver com pouco tempo, salte directamente para o minuto 27.00, que é quando começam os slides, muitas vezes a centímetros de outro carro de drift.

