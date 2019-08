6 polícias feridos em tiroteio em bairro de Filadélfia. Atirador continua a disparar

Seis polícias ficaram feridos sem gravidade esta quarta-feira na sequência de um tiroteio num bairro em Filadélfia, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu durante um confronto com o atirador, informou o sargento Eric Gripp no Twitter.

UPDATE: Suspect is still firing. SIX (6) PPD Officers shot – at area hospitals with non life threatening injuries. Additional officers also receiving treatment for non-gunshot injuries. Continue to avoid area. Situation is active and ongoing.

— Eric Gripp (@PPDEricGripp) August 14, 2019