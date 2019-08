Autópsia ao corpo de Jeffrey Epstein revela ossos do pescoço partidos

A autópsia ao corpo de Jeffrey Epstein, o milionário norte-americano suspeito de controlar um esquema de tráfico sexual que se suicidou na prisão, revelou que o magnata tinha vários ossos do pescoço partidos, segundo o Washington Post. Este tipo de fraturas é compatível com a morte por estrangulamento e enforcamento, de acordo com um especialista citado pelo mesmo jornal. Um dos ossos partidos é o hióide, junto à maça de Adão.

O corpo de Epstein, de 66 anos, foi encontrado no sábado passado na sua cela da prisão de Nova Iorque, pelas 7h30 locais (11h30 hora de Lisboa). Segundo avançou, na altura, o The New York Times, Jeffrey Epstein ter-se-á enforcado. O empresário aguardava julgamento na Metropolitan Correction Center sobre as acusações de abuso e tráfico sexual de menores.

O multimilionário norte-americano foi detido em Nova Jersey a 6 de julho, tendo a polícia encontrado diversas fotos de raparigas nuas na sua mansão em Nova Iorque. Era precisamente nessa mansão, e numa outra na Florida que, de acordo com a procuradoria do distrito sul de Manhattan, terá funcionado, durante mais de uma década, uma rede para abusar de dezenas de menores.

Epstein já tinha sido acusado de abuso sexual em 2008, mas alcançou um acordo extrajudicial com a procuradoria para o fim da investigação. Na altura, cumpriu 13 meses de prisão e alcançou um acordo económico com as vítimas.

O acordo foi supervisionado pelo então procurador de Miami, Alexander Acosta, que foi posteriormente nomeado secretário do Trabalho pelo Presidente dos EUA Donald Trump, e que foi forçado a renunciar do cargo devido às críticas emitidas na sequência da nova detenção de Epstein.

O milionário já tinha sido encontrado em julho, no chão da cela, quase inconsciente, com marcas no pescoço e em “posição fetal”. Já na altura se suspeitava que o milionário norte-americano tivesse tentado suicidar-se. Segundo o canal CNBC, antes desse incidente, Epstein terá recebido documentos nos quais uma adolescente de 15 anos denunciava ter sido violada pelo magnata na sua mansão.

Continuar a ler