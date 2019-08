Cristiano Ronaldo na lista final para o prémio de Melhor Jogador do Ano da UEFA

Cristiano Ronaldo foi nomeado para a lista final do prémio de Melhor Jogador da UEFA da temporada 2018/19. O avançado da Juventus terá agora pela frente Lionel Messi, argentino do Barcelona que soma também cinco distinções do troféu, e Virgil Van Dijk, central holandês do Liverpool que se sagrou campeão europeu de clubes.

O vencedor será conhecido no próximo dia 29 de agosto, no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões onde Portugal estará representado pelo Benfica, bem como a escolha para Melhor Jogadora e também todas as habituais distinções por posição.

“Foram avaliados os jogadores que atuam na Europa, independentemente da nacionalidade, no que toca aos desempenhos ao longo de toda a época em todas as competições – tanto a nível nacional como internacional – em qualquer clube ou seleção nacional”, explicou a UEFA no anúncio dos três finalistas ao troféu relativo a 2018/19.

Nesse particular, o capitão da Seleção Nacional conquistou o Campeonato e a Supertaça no primeiro ano em Itália depois de quase uma década ao serviço do Real Madrid, além de ter ganho ainda a Liga das Nações por Portugal. Também Lionel Messi venceu o Campeonato e a Supertaça pelo Barcelona, enquanto Van Dijk alcançou com o Liverpool a Liga dos Campeões, tendo sido segundo classificado da Premier League e finalista vencido na Liga das Nações pela Holanda.

Em paralelo, foram também anunciados os nomes dos candidatos a melhores jogadores por posição: Alisson, Hugo Lloris, Marc-André ter Stegen (guarda-redes); Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt e Virgil van Dijk (defesas); Frenkie de Jong, Christian Eriksen e Jordan Henderson (médios); e Sadio Mané, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo (avançados).

Para o prémio de Melhor Jogadora do Ano estão nomeadas Lucy Bronze (Lyon/Inglaterra), Ada Hegerberg (Lyon/Noruega) e Amandine Henry (Lyon/França).

