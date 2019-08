Especial Woodstock. Os artistas do festival atuam na Rádio Observador à mesma hora que em 1969

Esta quinta-feira, 50 anos depois do início do festival de Woodstock, exatamente à mesma hora, depois das notícias das 22h00, arranca na Rádio Observador uma emissão especial para celebrar o mítico festival. Na primeira hora, o Nelson Ferreira e o Vicente Figueira trazem-lhe um best of das músicas do evento, e conversas com a jornalista Tânia Pereirinha e o músico Tozé Brito, sobre as marcas que o festival deixou em Portugal. Este programa repete no sábado às 12h00 e no domingo às 19h00.

Depois, ao longo da emissão nos próximos dias, logo a seguir aos noticiários pode ouvir uma música ao vivo em Woodstock do cantor ou banda que estava a atuar a essa hora, em Agosto de 1969. Eis o alinhamento do que pode ouvir:

Quinta, 15 de Agosto

22:07 — RichieHavens

Sexta, 16 de Agosto

00h35 e 1h05 — Sweetwater

2h05 – Bert Sommer

3h05 — Tim Hardin

4h05 — Ravi Shankar

5h05 — Arlo Guthrie

6h05 — Joan Baez

17:35 — Quill

18h40 — Country Joe McDonald

19h25 — Santana

21h10 — John B. Sebastian

22h10 — The Keef Hartley Band

23h10 — The Incredible String Band

Sábado, 16 de Agosto

00h10 – The Incredible String Band

1h05 — Canned Heat

2h05 e 3h05— Mountain

3h05 – Mountain

4h05 — Grateful Dead

5h05 e 6h05 — Creedence Clearwater Revival

7h05 e 8h05 — Janis Joplin

9h05 — Sly & The Family Stone

10h05 e 11h05 — The Who

15h05 – Jefferson Airplane

20h05 – Joe Cocker

23h35 — Country Joe & The Fish

Domingo, 18 de Agosto

1h15 e 2h05— Ten Years After

3h05 e 4h05 – The Band

5h05 e 6h05 — Johnny Winter

7h05 — Blood, Sweat & Tears

8h05 e 9h05 — Crosby, Stills, Nash & Young

12h05 — The Butterfield Blues Band

13h05 — Sha Na Na

14h05 — Jimi Hendrix

A Rádio Observador começou a emitir a 27 de Junho. Pode ouvir em 98.7 FM na Grande Lisboa (brevemente também no Grande Porto), ou em qualquer ponto do mundo via internet, clicando aqui.

Também pode ouvir este episódio do programa Isto Não Passa na Rádio, dedicado à música feita em 1969, clicando aqui:

Continuar a ler