Homem esfaqueado em Londres junto a edifício do governo

Um homem ficou ferido após ter sido esfaqueado junto ao Ministério do Interior, no centro de Londres, segundo a Reuters. As autoridades acreditam que não será um caso relacionado com terrorismo.

A polícia foi chamada à Marsham Street, onde se localiza o Ministério do Interior, depois de ter sido alertada para a presença de um homem armado com uma faca. A vítima não corre perigo de vida. Um homem foi detido no local por suspeitas de ser o autor do crime.

Um fotógrafo da Reuters relatou ter visto um homem com ferimentos faciais a ser levado pelas forças da autoridades que estavam no Ministério do Interior.

“Os meus pensamentos estão com a vítima e a sua família, após este ataque horrível e injustificado”, disse a ministra do Interior britânica, Priti Patel, na rede social Twitter.

All my thoughts are with the victim and their family following horrific unprovoked knife attack on Marsham Street. — Priti Patel MP (@patel4witham) August 15, 2019

