Quer ver como (não) se mete o barco na água?

Meter o barco na água quando chega o bom tempo é uma manobra relativamente simples, que qualquer condutor consegue realizar com alguma facilidade. É certo que a prática ajuda, especialmente na fase de não cometer erros, mas não é propriamente ciência espacial. Contudo, há sempre quem, por azar ou falta de sorte (ou de jeito) consiga falhar por completo e meter-se em despesas.

A situação retratada no vídeo acontece um pouco por todo o lado. Esta, especificamente, teve lugar em Port Moody, no Canadá. O Vancouver Sun relata, com a ajuda de testemunhas do “mergulho sobre rodas”, que o condutor se preparava para lançar o seu barco, ainda em cima do reboque e atrelado a um Mitsubishi Outlander, SUV capaz de realizar a manobra com ‘uma perna às costas’.

A ideia era fazer marcha-atrás até o veículo se aproximar da água, para de seguida soltar o reboque e deixá-lo deslizar lentamente, até que o facto de o barco flutuar e o reboque não os separasse. O que não se deve fazer é esquecer de travar e engatar o carro, pois as consequências podem ser desastrosas. Como se pode ver…

