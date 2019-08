Dois incêndios em Pombal mobilizam mais de 300 bombeiros e 10 meios aéreos

Dois incêndios deflagraram esta tarde no concelho de Pombal, distrito de Leiria. De acordo com o site da Proteção Civil, há mais de 300 bombeiros e 10 meios aéreos empenhados em apagar as chamas que estão a lavrar em povoamento florestal.

O primeiro incêndio teve início às 15h51, em Pipa, na localidade de Vila Cã e tem no local 87 operacionais, apoiados por 24 veículos e cinco meios aéreos. Apenas 10 minutos depois um incêndio de maiores dimensões começava em Vale Morto, na localidade de Abiúl estando cerca das 17h30 mais de 200 homens, apoiados por 58 viaturas e cinco meios aéreos a combater as chamas.

Em atualização

