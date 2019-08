Donald Trump quer comprar a Gronelândia à Dinamarca

O Presidente norte-americano Donald Trump terá falado em várias ocasiões sobre a possibilidade de os Estados Unidos comprarem o território da Gronelândia ao governo dinamarquês, em parte devido aos recursos naturais disponíveis na ilha e também pela posição relevante daquela zona no Ártico.

A notícia foi avançada pelo Wall Street Journal esta quinta-feira e confirmada junto de várias fontes por outros órgãos de comunicação social. De acordo com o jornal, o Presidente já terá falado do assunto várias vezes em reuniões e jantares e terá mesmo pedido à equipa legal da Casa Branca para investigar o assunto.

Uma fonte revelou ao Wall Street Journal que, na passada primavera, Trump falou sobre o assunto num jantar com vários convidados. “O que é que acham disso? Ia resultar?”, perguntou à mesa. A mesma fonte admitiu que o tom da conversa parecia ser de piada, mas a CNN também confirmou que o Presidente pediu opinião aos advogados da presidência.

O New York Times explica que uma das razões por trás do interesse de Trump é o facto de a Gronelândia ser rica em recursos naturais como carvão e urânio. Contudo, a equipa do Presidente considera que não seria possível os EUA adquirirem a ilha. Apesar disso, garante o jornal, prometeram a Trump que irão investigar essa possibilidade.

A Gronelândia é um território autónomo da Dinamarca onde se situa a base militar norte-americana mais a norte do mundo, a base de Thule. Ali, explica a CNN, há um radar com sistema de deteção de mísseis balísticos com um alcance de milhares de quilómetros.

A concretizar-se, não será, no entanto, a primeira vez que os EUA tentam comprar a Gronelândia. Em 1946, o Presidente Harry Truman tentou oferecer 100 milhões de dólares ao Governo da Dinamarca em troca da ilha, mas a proposta não foi aceite. Tambén não será a primeira vez que os EUA comprarão um território, como relembra o The Guardian: foi o caso das Ilhas Virgens, adquiridas precisamente à Dinamarca.

No país, as reações ao interesse de Trump não têm sido muito entusiastas. Lars Lokke Rasmussen, ex-primeiro-ministro do país, disse que tudo parecia uma “piada do Dia das Mentiras”.

It must be an April Fool’s Day joke … but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

Também o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Martin Lidegaard declarou à Reuters que a Dinamarca não pode vender a Gronelândia “como uma velha potência colonial”. Apesar disso, apontou a relevância da região no Ártico como um ponto importante para os norte-americanos: “Aquilo que podemos levar a sério é que o interesse norte-americano pelo Ártico está a aumentar e eles querem ter uma influência maior.”

Donald Trump vai visitar a Dinamarca em setembro. O Ártico está na agenda, mas oficialmente não há qualquer conversa prevista sobre uma possível venda da Gronelândia.

