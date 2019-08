Empresa líder da produção de cogumelos está sob suspeita

A administração do grupo Sousacamp, o maior produtor de cogumelos do país, está sob suspeita de ter contribuído para a atual situação da empresa, onde deve 60 milhões de euros — a maioria ao Novo Banco, que detém 57% do total de créditos da empresa.

O Jornal de Negócios avança que o Tribunal de Bragança decretou a abertura de incidente de qualificação da insolvência da falida Sousacamp. Em causa está a venda da unidade da empresa em Espanha, por um valor que, segundo o mesmo jornal, rondou os 100 mil euros em 2017.

A altura em que a venda foi feita — bem como o valor — levantaram suspeitas e o gestor judicial e o Ministério Público concluem que a insolvência deve ser considerada como “culposa”.

Cabe agora ao Novo Banco decidir o futuro do maior produtor de cogumelos do país, que emprega 450 pessoas em Bragança. Escreve o Negócios que há vários investidores interessados no grupo, devido ao facto de o processo se ter tornado famoso, mas recentemente foi chumbada uma proposta de compra por um grupo internacional por falta de garantias bancárias.

