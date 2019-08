Grace 1, o petroleiro iraniano em Gibraltar, vai partir para o Mediterrâneo, diz Teerão

O petroleiro iraniano, apresado no início de julho em Gibraltar e libertado pela justiça na quinta-feira, vai partir para o Mediterrâneo após ter mudado de pavilhão, indicou esta sexta-feira o vice-diretor dos portos iranianos.

A apreensão a 4 de julho do petroleiro Grace 1 pelas autoridades de Gibraltar e a marinha britânica provocou uma crise diplomática entre Teerão e Londres, assim como represálias da República Islâmica que apresou três petroleiros, um deles com pavilhão britânico.

O Grace 1 navegará com pavilhão iraniano e já não panamiano, disse Jalil Eslami em declarações transmitidas pela televisão no Irão, adiantando que tal acontece a pedido do proprietário do navio, e que navio foi rebatizado para Adrian Darya. “O navio é de origem russa e (…) transporta dois milhões de barris de petróleo iraniano”, indicou, sem precisar o destino final do petroleiro.

O navio foi arrestado por suspeita de transportar petróleo para a Síria, violando um embargo da União Europeia (UE), e o chefe do governo de Gibraltar, Fabian Picardo, disse na quinta-feira ter recebido a promessa escrita de Teerão de não enviar o petróleo para aquele país em guerra. No entanto, o porta-voz da diplomacia iraniana, Abbas Moussavi, afirmou esta sexta-feira que o seu país não tinha feito tal promessa.

Pouco antes do anúncio do tribunal de Gibraltar de que o navio tinha sido autorizado a partir, os Estados Unidos pediram o prolongamento da retenção do petroleiro e podem ainda repetir o pedido para o arrestar antes de a embarcação deixar as águas territoriais de Gibraltar.

A “tentativa de pirataria” norte-americana falhou, congratulou-se na rede social Twitter o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif.

Having failed to accomplish its objectives through its #EconomicTerrorism—including depriving cancer patients of medicine— the US attempted to abuse the legal system to steal our property on the high seas.

This piracy attempt is indicative of Trump admin's contempt for the law.

— Javad Zarif (@JZarif) August 15, 2019