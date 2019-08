Ministra da Saúde diz que promulgação da Lei de Bases da Saúde é “uma vitória para os cidadãos”

A ministra da Saúde considerou esta sexta-feira que a promulgação da Lei de Bases da Saúde pelo Presidente da República é “uma vitória para os cidadãos”, porque vai permitir um “melhor desenho do sistema de saúde português”.

Em declarações à agência Lusa, a ministra Marta Temido manifestou a satisfação do Ministério da Saúde em relação à promulgação da nova Lei de Bases da Saúde.

Sabemos que a Lei de Bases da Saúde não resolve todos os problemas (…), mas é uma Lei que tem condições para permitir um desenho melhor do sistema de saúde português”, afirmou Marta Temido.

A ministra justifica que se trata de uma lei “que é clara quanto às suas preferências em termos de organização do sistema de saúde baseado sobretudo no SNS e no papel do Estado”, e sobre a forma como os setores público, privado e social devem garantir o direito à prestação e ao acesso à saúde. É uma Lei de Bases “que é muito clara sobre a preferência que dá aos direitos dos utentes e às pessoas no centro do sistema”, adiantou.

Mais do que “vitórias políticas”, a ministra vê nesta promulgação uma “vitória para os cidadãos e para o progresso do país”. “É uma vitória para os portugueses e para a saúde dos portugueses e para a meta de cobertura universal em saúde”, referiu à Lusa. A ministra recordou que a Lei de Bases prevê ainda uma “preferência ao trabalho em dedicação plena no SNS”.

O Presidente da República promulgou esta sexta-feira a nova Lei de Bases da Saúde, aprovada pela maioria de esquerda, mas com reparos, nomeadamente ao facto de a votação não ter sido a “ideal” por excluir o PSD.

