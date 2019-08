Morreu Alexandre Soares dos Santos aos 84 anos

Morreu esta sexta-feira aos 84 anos o empresário Alexandre Soares dos Santos, antigo máximo responsável do Grupo Jerónimo Martins, noticia o jornal Público. Soares dos Santos morreu de cancro no pâncreas. Por vontade expressa do próprio empresário, antes de morrer, as cerimónias fúnebres serão reservadas estritamente à família.

Alexandre Soares dos Santos, que era o segundo homem mais rico de Portugal, foi o líder do grupo Jerónimo Martins, dono do Pingo Doce, durante 46 anos. Em 2009, fundou e financiou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se dedica ao estudo da sociedade portuguesa.

Nascido em 23 de setembro de 1934 no Porto, Alexandre Soares dos Santos reformou-se da liderança do grupo Jerónimo Martins em 2013.

Marcelo recorda “personalidade singular”

O Presidente da República publicou esta noite uma mensagem de condolências à família do empresário português.

“O Presidente da República evoca a personalidade singular de Alexandre Soares dos Santos e o seu relevante papel na vida económica, social e cultural portuguesa, e, pessoalmente consternado, apresenta à Família muito sentidas condolências”, lê-se na nota.

Eduardo Marçal Grilo: “Era um grande patriota, um grande empresário”

O ex-ministro da Educação Eduardo Marçal Grilo, que atualmente faz parte do Conselho de Curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos, lembrou à RTP3 a “preocupação” de Soares dos Santos pelo “interesse do país, das pessoas, sobretudo pela educação das pessoas, por aquilo que as pessoas podem ser valorizadas, como podem ser uma mais valia, não em termos económicos, mas como seres humanos”.

“Era um grande português, foi um grande patriota, um grande empresário e um grande filantropo”, que teve uma “capacidade enorme para entender aquilo que era necessário fazer, que era mais urgente, mais importante”. “O país perde muito com o desaparecimento do senhor Alexandre Soares dos Santos”, afirmou.

Marçal Grilo destacou ainda o “contributo inestimável” da Fundação Francisco Manuel dos Santos para um “conhecimento profundo e sério do país”. Entre as principais iniciativas da Fundação está o PORDATA, portal de estatísticas sobre o país.

