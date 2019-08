Quer um Wrangler mais radical? Vai adorar este

Ao interromper a produção do Defender, a Land Rover fez um ‘favor’ à Jeep, deixando o mercado todo para o Wrangler. Pelo menos, para aqueles clientes que pretendem um jipe robusto e à prova de tudo. E os que, além disso, fazem questão de transferir a sua personalidade para o seu Wrangler, encontram uma mão cheia de propostas da própria marca, através das soluções da Mopar. Porém, há sempre quem procure algo diferente…

Para os interessados em apostar num visual mais “vistoso”, a Vector, especialista em acessórios, tem na manga uma série de opções, nada discretas, mas que decididamente têm dificuldade em passar desapercebidas. A Oracle Lighting não lhe fica atrás, com sistemas de iluminação tão potentes quanto… chamativos.

A nova grelha da Vector, com as luzes da Oracle, transforma o Wrangler num modelo inconfundível – e indesejável para os que não querem dar nas vistas. Se, ainda assim, a iluminação é insuficiente, pode sempre montar uma barra de luzes LED no tejadilho, o que vai melhorar a capacidade de o condutor ver o que tem pela frente. A iluminação das rodas e do interior dos guarda-lamas vai servir sobretudo os que estão a pensar mudar um pneu algures, durante a noite.

