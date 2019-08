Sindicato dos Registos e Notariado desconvoca greve da próxima semana

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN) desconvocou esta sexta-feira a greve marcada para a próxima semana, num “gesto de boa fé” para retomar as negociações com o Governo.

Segundo o presidente do STRN, depois do apelo do Governo aos motoristas de matérias perigosas para que desconvocassem a greve e optassem pela via do diálogo e das negociações com a associação patronal, os trabalhadores dos registos e notariado decidiram esta sexta-feira “dar um sinal de boa fé, um passo em frente, desconvocando a greve marcada entre os dias 19 e 24 deste mês.

“Tendo em conta que o Governo abandonou as negociações de forma unilateral e aprovou um diploma antes do prazo para nos pronunciarmos queremos dar um sinal de boa fé desconvocando a greve e para que não haja desculpas para que as negociações não se realizem”, disse à Lusa Arménio Maximino.

O sindicalista está convicto de que “o Governo, enquanto patrão e empregador dos funcionários dos registos e notariado, não tem coragem de não cumprir dentro de portas o que pede aos outros para fazer”.

“Seria muito hipócrita da parte do governo”, afirmou Maximino, que considera uma semana um prazo razoável para ter uma resposta por parte do Ministério da Justiça para que as negociações sejam retomadas.

Quanto à adesão à greve, o sindicato aponta para um ligeiro aumento no dia desta sexta-feira, com a paralisação a situar-se entre os 90 e os 95%, explicados com o facto de não ter havido serviços mínimos a cumprir.

Continuar a ler