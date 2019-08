TVI quer contratar Fernando Mendes à RTP

Fernando Mendes, há 16 anos na RTP e apresentador do concurso “O Preço Certo”, confirmou ao Correio da Manhã (link disponível apenas para assinantes) que foi contactado pela estação de Queluz de Baixo numa tentativa de contratação.

“É verdade que me contactaram, mas não vou comentar mais nada. Peço desculpa” confirmou o apresentador, que acaba o contrato com a estação pública em dezembro, diz o mesmo jornal. Na RTP, o responsável por um dos programas mais vistos do canal público recebe 15 mil euros por mês.

Esta é a primeira decisão estratégica conhecida de Felipa Garnel, a nova diretora de programas da TVI: “É a nossa principal aposta”, disse fonte da TVI ao órgão de comunicação. Fernando Mendes já foi anteriormente convidado a juntar-se à equipa da TVI, nomeadamente por Bruno Santos, Rosa Cullell e José Fragoso — todas as propostas foram recusadas.

