300 cv. Este é o T-Roc português com mais músculo

O próximo Salão de Frankfurt vai servir de palco para a revelação da declinação mais desportiva do T-Roc, um dos SUV mais pequenos da Volkswagen, posicionado entre o T-Cross e o Tiguan. Se bem que assumidamente SUV, esta versão do T-Roc visa optimizar não a utilização fora de estrada, mas sim dentro dela. Especialmente quando o asfalto é de boa qualidade e está em perfeito estado de conservação.

O T-Roc R é um desportivo de mão cheia, ou não recorresse ele à mecânica de um dos modelos mais nobres do segmento, o Golf R, o parente mais assanhado do Golf GTI. O motor 2.0 TSI fornece 300 cv e 400 Nm de binário, estando limitado electronicamente a 250 km/h de velocidade máxima. Já a aceleração de 0-100 km/h é ultrapassada ao fim de somente 4,8 segundos.

O T-Roc R está equipado com a DSG de dupla embraiagem e sete velocidades, recorrendo para parar a um sistema de travagem com discos de 17 polegadas, idênticos aos do Golf R. Para os utilizadores que achem que todo este potencial não é suficiente, o T-Roc R propõe ainda um Race Mode, um programa que o prepara para uma utilização mais radical. Isto é sinónimo de controlo de tracção afinado para fazer brilhar o Launch Control, para o tornar mais rápido de 0 a 100 km/h, além de poder desligar o controlo de estabilidade ESC, de forma a permitir ao condutor adoptar uma condução mais ousada.

A suspensão, como seria de esperar, é mais dura e mais baixa, para melhorar o centro de gravidade, mas o modelo inclui alguns elementos exteriores que o permitem distinguir das versões menos possantes e desportivas. Assim, a grelha exibe o logo R, sendo contornada por um embelezador em alumínio, com os pára-choques a serem igualmente distintos, com ênfase nos extractores de ar, além da verticalidade das day running lights, a assinatura luminosa do SUV.

O preço da versão desportiva do T-Roc ainda não está definido para Portugal, mas na Alemanha aponta aos 43.995€. Tendo em conta que, por exemplo, um T-Roc com motor 1.0 TSI de 115 cv é proposto na Alemanha por 21.170€ e em Portugal por 24.182€, é natural que o T-Roc R venha a estar à venda entre nós por cerca de 47.000€.

