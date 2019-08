“Com 85 anos, morrer de cancro ou da vida… já fiz o que tinha a fazer”. A última entrevista a Soares dos Santos

A última grande entrevista de vida de Alexandre Soares dos Santos, conduzida em Fevereiro por José Manuel Fernandes e Nuno Vinha, é agora disponibilizada na íntegra. Pode ouvir estes 80 minutos de conversa clicando aqui:

É também transmitida na íntegra na Rádio Observador, em quatro partes, este sábado entre as 17h05 e as 19h00. Repete-se este domingo entre as 15h05 e as 17h00. Pode ouvir a Rádio Observador clicando aqui ou em 98.7 FM na Grande Lisboa.

Pode ler a versão editada da entrevista, que foi publicada em Fevereiro com o título “Os pobres fizeram-se para a gente os transformar em classe média”, clicando aqui:

Este vídeo apresenta um best of com os melhores excertos da entrevista:

Alexandre Soares dos Santos, ex-patrão do Pingo Doce que em 2009 fundou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, morreu esta sexta-feira, 16 de Agosto. As reações à sua morte, de Marcelo e Cavaco Silva, até Jaime Gama, Artur Santos Silva, Jardim Gonçalves e Herman José, entre outros, estão neste artigo:

