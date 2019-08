Explosão em Cabul faz dezenas de feridos num casamento

Dezenas de pessoas terão ficado feridas ou sido possivelmente mortas na sequência de uma explosão num local onde se realizam habitualmente casamentos em Cabul, no Afeganistão.

A informação foi confirmada à Associated Press pelo porta-voz do ministério do Interior, Nusrat Rahimi, que reconheceu ter havido uma explosão no espaço conhecido por Dubay City, onde habitualmente se realizam casamentos da minoria xiita Hazara.

Um responsável afegão confirmou à mesma agência que haverá “dezenas de mortos ou feridos” na sequência da explosão, já que o local estaria com centenas de pessoas.

Há precisamente dez dias houve um ataque terrorista levado a cabo pelos talibãs que matou 14 pessoas e feriu outras 15. A explosão deste sábado ainda não foi reivindicada como sendo um atentado.

(Em atualização)

