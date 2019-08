Raio mata três crianças e dois adultos em Cuba

Três crianças e dois adultos morreram atingidas por um raio durante uma tempestade na província de Mayabeque, oeste de Cuba, anunciaram esta sexta-feira órgãos de comunicação estatais.

O acidente, do qual resultou ferida outra criança, ocorreu na tarde de quinta-feira na praia La Puntilla, na localidade de Santa Cruz del Norte, segundo o diário estatal Granma na sua edição digital.

As seis pessoas atingidas pelo raio – dois adultos e quatro crianças – estavam abrigadas debaixo de uma árvore quando sofreram a descarga, segundo a Agência Cubana de Notícias.

As vítimas mortais são uma mulher de 31 anos, um homem de 43 e três menores, de 03, 09 e 12 anos. O ferido tem 05 anos. O diário adianta que a ilha é “um dos territórios mais afetados por raios em todo o mundo, dada a grande atividade elétrica que caracteriza as tempestades no país”.

Segundo o Instituto de Geofísica e Astronomia, pelo menos 65 pessoas morrem todos os anos devido a raios, a primeira causa de morte relacionada com fenómenos meteorológicos no país, com 1.682 vítimas mortais entre 1979 e 2013.

Continuar a ler