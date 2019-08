Colunista britânico Owen Jones agredido em Londres. Atacantes seriam ativistas de extrema-direita

O colunista britânico Owen Jones, considerado um dos mais influentes comentadores de esquerda no Reino Unido, foi agredido este sábado num bar em Londres, onde se encontrava a celebrar o seu aniversário. De acordo com o jornal britânico The Guardian, onde Jones escreve semanalmente, o colunista conta que as agressões ocorreram por volta das 3h da manhã de sábado e considera que o ataque foi “premeditado”.

“Estávamos a cerca de 30 metros [do bar], a despedir-nos uns dos outros, quando quatro homens se dirigiram a mim. Um deles pontapeou-me nas costas, atirou-me ao chão e começou a dar-me pontapés na cabeça e nas costas, enquanto os meus amigos o tentavam arrastar para fora dali — e foram esmurrados por me tentarem defender”, descreveu Owen Jones.

“Foi claramente um ataque premeditado e eu era o alvo deles. Todos me atacaram a mim e só atacaram os meus amigos quando eles me tentaram defender.”

Six of us left the pub at 3am and were saying our goodbyes 30 metres away, then a group of 3-4 men left the pub, made a beeline for me, kicked me in the back, threw me on the ground, slamming my head, and kicked me in the skull. My friends were punched trying to defend me.

— Owen Jones???? (@OwenJones84) August 17, 2019