Homem e mulher mortos a tiro em Famalicão. PJ investiga possível homicídio seguido de suicídio

Um homem e uma mulher morreram este domingo em Vila Nova de Famalicão, escreve o Jornal de Notícias.

De acordo com o JN, o alerta foi dado por volta das 9h deste domingo. Quando os bombeiros chegaram à habitação do casal, encontraram a mulher, de 56 anos, já morta, e o homem, de 61, ainda com vida.

Porém, já não foi possível realizar com sucesso as manobras de reanimação do homem.

Também segundo o JN, as autoridades encontraram nas vítimas ferimentos consistentes com arma de fogo.

A GNR foi chamada ao local e está a ser investigada a possível ocorrência de homicídio seguido de suicídio, num contexto de violência doméstica.

De acordo com o Correio da Manhã, a Polícia Judiciária do Porto encontra-se no local.

