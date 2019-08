Madison Keys bate veterana Svetlana Kuznetsova e vence torneio de Cincinnati

A tenista norte-americana Madison Keys, 18.ª do ranking mundial, venceu este domingo o torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, ao impor-se à veterana russa Svetlana Kuznetsova, 153.ª, por 7-5 e 7-6 (7-5).

A atleta de 24 anos, 16.ª cabeça de série, precisou de uma hora e 44 minutos para bater a surpreendente rival, recuperando para os Estados Unidos o ceptro que havia sido vencido pela última vez pela compatriota Serena Williams, em 2015.

Kuznetsova, de 34 anos, que entrou no quadro por convite, afastou três tenistas do top 10, mas a antiga número dois do mundo não conseguiu evitar o maior título da carreira de Keyes.

Madison Keys, que sucede a Kiki Bertens, conquistou o segundo torneio da época, depois de Charleston, o que lhe vai permitir subir oito posições e regressar às primeiras 10 da tabela WTA.

A final masculina vai ser decidida este domingo entre o russo Daniil Medvedev e o belga David Goffin.

