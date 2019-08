Migrantes a bordo do Open Arms atiram-se ao mar

O Governo de Espanha propôs receber o navio humanitário “Open Arms” em Algeciras face à “inconcebível” recusa de Itália em autorizar o desembarque dos 107 migrantes, mas a ONG recusou e os capítulos que se seguem não são os mais animadores. As mais recentes imagens divulgadas na tarde deste domingo pela Associated Press mostram como alguns dos migrantes a bordo do barco que se encontra ao largo de Lampedusa se estão a atirar ao mar na esperança de chegarem a terra.

VIDEO: Migrants aboard a rescue boat off the Italian island of Lampedusa jump into the sea in a frantic bid to reach shore. Tempers are fraying as Italy's hard-line interior minister refuses to let the Open Arms boat dock. Read more here: https://t.co/0LdHJSCJek pic.twitter.com/6ieJNKD9rg

— AP Europe (@AP_Europe) August 18, 2019