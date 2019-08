Crianças de 10 anos viviam numa garagem em “condições deploráveis” e não iam à escola. Pais foram detidos na Amadora

Foram detidos na passada quarta-feira, 14 de agosto, na Amadora, um homem e uma mulher suspeitos de dois crimes de violência doméstica contra as filhas, de apenas 10 anos.

De acordo com a TVI, que cita um comunicado da Polícia de Segurança Pública, para além de não irem à escola, as crianças “viviam em condições deploráveis e sem salubridade no interior de uma garagem e andavam mal vestidas e higienizadas”. Seriam ainda obrigadas a presenciar “agressões físicas e psicológicas permanentes entre os pais”.

