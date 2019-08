Dois veículos eléctricos correm dentro da fábrica da VW

Enquanto não surge o evento na China, onde a Volkswagen vai desafiar a Estrada do Dragão, uma das mais retorcidas do mundo, eis que o fabricante alemão decidiu assumir outra batalha, desta feita contra um outro veículo eléctrico. Mas, neste caso, voador.

Um drone foi o adversário eleito para mais uma campanha de marketing, com a pista para o confronto a ser desenhada no interior de uma das fábricas da Volkswagen. Num traçado estreito e repleto de obstáculos, tanto para o carro como para o drone, mais do que ser rápido, era fundamental não encalhar nas inúmeras ratoeiras do percurso.

A melhor exibição do ID.R foi a de Pikes Peak, onde enfrentou uma concorrência numerosa, tanto com motores a combustão como eléctricos, e conseguiu batê-los a todos. Esta acção é menos marcante e não ficará para a história, como aconteceu com a rampa americana, mas isto não impede o curto vídeo de ser curioso e divertido.

De recordar que o ID.R tem dois motores eléctricos que totalizam 500 kW, ou seja, 680 cv, gerando ainda 650 Nm de binário. Os dois motores garantem a tracção às quatro rodas e, apesar de possuir uma bateria com apenas 40 kWh de capacidade, tem energia suficiente para percorrer a fundo a Pikes Peak, Nürburgring e obviamente a “voltinha” dentro da fábrica. Grande parte da rapidez do ID.R é assegurada pela eficácia do chassi, pela apurada aerodinâmica e sobretudo pelo reduzido peso de 1.100 kg, apesar de incluir a bateria.

