Em França, o futuro chama-se Eduardo Camavinga, é angolano, tem 16 anos e destruiu o PSG

A última temporada do futebol internacional, com especial relevância para o europeu, teve com um dos principais destaques o surgimento e afirmação da geração de 1999, os jogadores de 20 ou ainda 19 anos que saltaram para o onzes iniciais de muitas equipas e que acabaram por valer milhões no mercado de verão. Com João Félix à cabeça, a colheita de 99 também inclui o central De Ligt, que brilhou no Ajax e mudou-se para a Juventus, o guarda-redes Donnarumma, os promissores Justin Kluivert e Kai Havertz e os portugueses Diogo Dalot, Florentino, Gedson Fernandes e Jota. Além da inequívoca qualidade, o grupo de jogadores nascidos há 20 anos surpreendeu pela elevada maturidade e confiança — isto tendo em conta que todos chegaram ao plantel principal de equipas que jogam nas competições europeias ainda enquanto adolescentes.

Mas se João Félix e companhia chegaram à ribalta do futebol europeu com 19 anos, Eduardo Camavinga já faz estragos antes sequer de ter 17. Nascido em 2002 (!) e com apenas 16 anos — completa 17 em novembro –, o jogador angolano chegou à equipa principal dos franceses do Rennes no final da temporada passada pela mão de Julien Stéphan, o treinador que levou o clube à conquista da Taça de França, vencendo o PSG na final. Este domingo, na segunda jornada da liga francesa, os atuais campeões em título voltaram a enfrentar o Rennes e voltaram a perder: e outra vez depois de estarem a ganhar. Cavani colocou a equipa de Thomas Tuchel em vantagem e Niang, com um grande golo, empatou tudo ainda antes do intervalo. Logo no início da segunda parte, Del Castillo confirmou a reviravolta do Rennes e o PSG perdeu mesmo pela primeira vez esta época.

Eduardo Camavinga Vs PSG 16 years old… pic.twitter.com/eV2VtTlJr9 — BNS Comps (@BnsComps) August 18, 2019

Ora, foi Eduardo Camavinga, com apenas 16 anos, que assistiu Del Castillo para o golo da vitória. O médio angolano foi titular no meio-campo da equipa de Julien Stéphan (onde o ex-Sporting Salin também foi titular na baliza) e revelou-se instrumental para a conquista dos três pontos, já que terminou o jogo com mais de 97% de acerto de passe e dez duelos ganhos em 16 realizados e foi considerado o melhor jogador em campo. Com o passe para golo, Camavinga tornou-se mesmo o jogador mais novo a assistir na liga francesa pelo menos desde 2006/07 e mereceu nota 8 por parte do jornal L’Équipe, conhecido pela renitência em atribuir classificações individuais altas.

16 – Eduardo Camavinga (16 years & 9 months) is the youngest player to deliver an assist in Ligue 1 since Opta analyze the competition (2006/07). Diamond. pic.twitter.com/Xdcpymv20I — OptaJean (@OptaJean) August 18, 2019

Com 1,82 metros, apesar de ainda ser adolescente, Camavinga assinou o primeiro contrato profissional com o Rennes apenas no passado mês de dezembro e estreou-se na equipa principal em abril, num empate contra o Angers, tornando-se o jogador mais novo de sempre a atuar pelo clube francês. Com apenas 16 anos, o médio angolano é desde já uma das grandes promessas do futebol europeu e pode acabar por ser uma boa notícia para a seleção francesa, já que nasceu em Angola mas vive em França desde criança e a naturalização é não só possível como provável. Entretanto, em Portugal, também um jogador de 16 anos já mereceu destaque na Primeira Liga: Matchoi Djaló, filho do ex-Boavista Bobó, entrou na segunda parte da receção do Benfica ao P. Ferreira na primeira jornada e tornou-se o jogador mais novo de sempre a atuar no principal escalão português.

