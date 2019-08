Fenómeno meteorológico surpreende brasileiros: às 3h da tarde já era noite em São Paulo

Na cidade de São Paulo, o dia parecia noite, durante a tarde desta terça-feira. Eram 15h00 e o céu estava coberto de nuvens negras, deixando a região no escuro. O fenómeno, dizem os meteorologistas brasileiros, é resultado do encontro de uma frente fria com o fumo provocado pelos incêndios florestais na Amazónia.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) disse ao portal de notícias G1 que o tempo húmido e uma massa de ar polar diminuíram relativamente a temperatura desde as primeiras horas do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explicou que o fenómeno resulta da junção da frente fria com o fumo das queimadas na Floresta Amazónica, dando origem à cor escura das nuvens que pairaram sobre a cidade.

O Inmet diz que São Paulo está “dentro de uma nuvem” por causa do choque de temperatura entre as duas massas de ar. “Isso acontece por conta dessa convergência de massas tão diferentes. A frente fria da capital, junto com as temperaturas amenas que vêm do oceano e do vento quente do interior, provocam essa turbulência e isso baixou o nível da nuvem. Assim, nós estamos dentro de uma nuvem”, disse Helena Balbino, meteorologista do Inmet ao portal brasileiro.

São 15h Parelheiros pic.twitter.com/R4Ampo3ePZ — Zaco Fotografia – Joabe Chaves (@ZacoFotografia) August 19, 2019

A agência meteorológica Climatempo revelou que os incêndios estão a acontecer nos estados do Acre e Rondônia, no noroeste do país, mas também no país vizinho, a Bolívia. O vento forte levou as partículas até a cidade, a mais de 2.200 quilómetros de distância da região mais próxima (Rondônia).

O vento dirigir-se-ia para o sul do Brasil durante o fim de semana, mas, com a chegada da frente fria em São Paulo, a massa de ar foi redirecionada para o estado de São Paulo, a sudeste, segundo o Climatempo.

Picture taken at Vila Olímpia, São Paulo – SP 15h pic.twitter.com/WZYK6j98ol — Alexandre Schrammel (@AleSchrammel) August 19, 2019

No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), também responsável pela monitorização do clima no país, a meteorologista Caroline Vidal disse que o incêndio “teria que ser bem intenso” para tornar as nuvens tão escuras, concluindo que “isso ocorre mais com fumo de vulcões”.

Não tardou para que “São 15h” se tornasse o assunto mais comentado do Twitter brasileiro, com diversas reações e fotos de paulistas a expressarem surpresa com o fenómeno. Uma hora depois, “São 16h” tomou o primeiro lugar como assunto mais comentado do Twitter.

São 15h da tarde e São Paulo anoiteceu completamente DO NADA! @majucoutinho, pelo amor de deus que fenômeno é esse???? pic.twitter.com/WBw0bfaiQq — Não fui totalmente sincero (@romulo_rdgs) August 19, 2019

